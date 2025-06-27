Кейс о Freedom Finance вошел в программу Стэнфордской высшей школы бизнеса

В корпорации рассматривают три возможных сценария развития: усиление позиций в Казахстане для опережения местных конкурентов; горизонтальное расширение на уже освоенных международных рынках или выход на новые географические регионы — например, в Юго-Восточную Азию или на Ближний Восток, отметили в бизнес-школе. Каждый из этих путей связан с различными рисками, а также требует переосмысления технологической инфраструктуры, стратегии выхода на рынок и методов привлечения клиентов.