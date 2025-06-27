Лучшим выпускником СамГТУ в 2025 году признали студента Евгения Кайзерова

27 июня на заседании учёного совета Самарского технического университета подвели итоги конкурса «Лучший выпускник 2025 года».
В состязании приняли участие студенты выпускных курсов дневной формы обучения, которые показали выдающиеся академические результаты и активно участвовали в научно-исследовательской, общественной, культурной и спортивной жизни вуза.
Звание лучшего выпускника присуждено Евгению Кайзерову. Молодой специалист неоднократно становился призёром и победителем региональных, всероссийских и международных конкурсов в сфере автоматизации производственных процессов.
Евгений успешно участвовал в хакатонах по разработке продуктов и искусственному интеллекту, среди которых «Цифровой прорыв», «Кубок губернатора» и «ОДК Кузнецов». В настоящее время он работает лаборантом на кафедре автоматизации и в центре интеллектуальных робототехнических систем, где занимается реализацией нескольких научных проектов и грантов.
В интервью Евгений отметил, что время, проведённое в университете, стало для него периодом профессионального роста и новых знакомств.
В планах выпускника поступление в магистратуру и продолжение работы в области беспилотных систем. В рамках проекта по разработке интеллектуальных систем он занимается созданием технологий роевого управления беспилотниками и систем мониторинга помещений.
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