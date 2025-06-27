Лучшим выпускником СамГТУ в 2025 году признали студента Евгения Кайзерова

Евгений успешно участвовал в хакатонах по разработке продуктов и искусственному интеллекту, среди которых «Цифровой прорыв», «Кубок губернатора» и «ОДК Кузнецов». В настоящее время он работает лаборантом на кафедре автоматизации и в центре интеллектуальных робототехнических систем, где занимается реализацией нескольких научных проектов и грантов.