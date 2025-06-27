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Лучшим выпускником СамГТУ в 2025 году признали студента Евгения Кайзерова

27 июня на заседании учёного совета Самарского технического университета подвели итоги конкурса «Лучший выпускник 2025 года».

27 июня на заседании учёного совета Самарского технического университета подвели итоги конкурса «Лучший выпускник 2025 года».

В состязании приняли участие студенты выпускных курсов дневной формы обучения, которые показали выдающиеся академические результаты и активно участвовали в научно-исследовательской, общественной, культурной и спортивной жизни вуза.

Звание лучшего выпускника присуждено Евгению Кайзерову. Молодой специалист неоднократно становился призёром и победителем региональных, всероссийских и международных конкурсов в сфере автоматизации производственных процессов.

Евгений успешно участвовал в хакатонах по разработке продуктов и искусственному интеллекту, среди которых «Цифровой прорыв», «Кубок губернатора» и «ОДК Кузнецов». В настоящее время он работает лаборантом на кафедре автоматизации и в центре интеллектуальных робототехнических систем, где занимается реализацией нескольких научных проектов и грантов.

В интервью Евгений отметил, что время, проведённое в университете, стало для него периодом профессионального роста и новых знакомств.

В планах выпускника поступление в магистратуру и продолжение работы в области беспилотных систем. В рамках проекта по разработке интеллектуальных систем он занимается созданием технологий роевого управления беспилотниками и систем мониторинга помещений.

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