Ностальгия без ностальгии: почему молодежь делает все устаревшее трендом

— Это связано с тем, что в этом времени мы находим то, что уже исчезло из нашей реальности, из 2025 года. Та же одежда была уникальной, а не из массмаркета — любую вещь непросто было достать, а потому все выглядели оригинально, — объяснил юный корреспондент «Вечерней Москвы» Иван Отвагин. — Я знаю этот период только по рассказам старших, знакомых и, конечно, через кино и сериалы — они сейчас очень популярны. Когда мы обсуждали просмотренное в кругу друзей, то пришли к выводу, что для нас это десятилетие представляется одновременно очень страшным и опасным, но в то же самое время очень свободным, настоящим и честным. Как будто именно эта атмосфера и наше представление об этом периоде и становятся главной причиной нашего интереса ко всему, что было тогда — от одежды и музыки до каких-то бытовых подробностей и интерьеров. При этом молодой человек подчеркнул, что ироничного отношения к эпохе он не замечает — скорее период воспринимается его ровесниками как интересное, непредсказуемое и вдохновляющее время.