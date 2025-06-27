Столичные врачи применили новейшую технологию против рака

Московские специалисты впервые смогли осуществить иммунную терапию с применением клеточной технологии CAR-T. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили на телеканале «МИР 24».
Данная разработка способна вылечить пациентов с острым лимфобластным лейкозом — раком крови. От болезни исцелиться было невозможно.
В основу препарата легли собственные белые клетки крови, Т-клетки. Инновационное средство стало доступным благодаря гранту правительства Москвы. Первое тестирование провели на 12-летнем пациенте Морозовской детской больницы.
— Мы рады сообщить, что наш пациент благополучно прошел через все этапы. Им достигнута молекулярная ремиссия, и мы можем сказать, что он уже не болеет своим основным заболеванием, — уточнил врач-гематолог Евгений Бурцев.
Недавно американские ученые разработали инновационное лекарство, основанное на наночастицах, — оно способно эффективно бороться с раком поджелудочной железы.
Ранее специалисты из Пенсильванского университета в США также сообщили, что им удалось синтезировать ликвидирующее раковые клетки в соединение из токсичного грибка Aspergillus flavus.