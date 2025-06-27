«Нелегалы» занимались охраной детского лагеря, школ и больницы в Башкирии

В Башкирии в трех частных охранных предприятиях выявили серьезные нарушения трудового законодательства. Об этом рассказала Государственная инспекция труда Башкирии.
Выяснилось, что в ООО ЧОО «Гарантия безопасности» (Уфа) с 14 охранниками не заключили трудовые договоры, а в ООО ЧОО «Атлант» (Ишимбай) с 70 работниками неправомерно оформлены договоры оказания услуг вместо трудовых соглашений.
Отмечается, что нелегально занятые охранники работали на социально значимых объектах: в детском оздоровительном лагере «Чайка», Благовещенской центральной районной больнице, а также в школах Ишимбайского, Стерлитамакского и Янаульского районов.
Руководитель региональной Гострудинспекции Татьяна Астрелина подчеркнула, что закон четко запрещает оформлять охранников по гражданско-правовым договорам, и напомнила об административной ответственности за подобные нарушения.
В отношении предприятий выданы предписания об устранении нарушений и начаты административные производства. Максимальные штрафы для юридических лиц могут достигать 200 тысяч рублей, для руководителей — до 20 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок до трех лет.
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