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«Нелегалы» занимались охраной детского лагеря, школ и больницы в Башкирии

В Башкирии в охране детского лагеря и школ задействовали «нелегалов».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в трех частных охранных предприятиях выявили серьезные нарушения трудового законодательства. Об этом рассказала Государственная инспекция труда Башкирии.

Выяснилось, что в ООО ЧОО «Гарантия безопасности» (Уфа) с 14 охранниками не заключили трудовые договоры, а в ООО ЧОО «Атлант» (Ишимбай) с 70 работниками неправомерно оформлены договоры оказания услуг вместо трудовых соглашений.

Отмечается, что нелегально занятые охранники работали на социально значимых объектах: в детском оздоровительном лагере «Чайка», Благовещенской центральной районной больнице, а также в школах Ишимбайского, Стерлитамакского и Янаульского районов.

Руководитель региональной Гострудинспекции Татьяна Астрелина подчеркнула, что закон четко запрещает оформлять охранников по гражданско-правовым договорам, и напомнила об административной ответственности за подобные нарушения.

В отношении предприятий выданы предписания об устранении нарушений и начаты административные производства. Максимальные штрафы для юридических лиц могут достигать 200 тысяч рублей, для руководителей — до 20 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок до трех лет.

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