«Нелегалы» занимались охраной детского лагеря, школ и больницы в Башкирии

В отношении предприятий выданы предписания об устранении нарушений и начаты административные производства. Максимальные штрафы для юридических лиц могут достигать 200 тысяч рублей, для руководителей — до 20 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок до трех лет.