Шокирующий блог, девственность в 58 и любовь Абрамовича: королеве эпатажа Наталье Штурм — 59

С беседе с URA.RU она рассказывала, что кроме того, Павлов, являясь состоятельным бизнесменом, сидел у нее на шее. «В итоге четыре года брака обернулись кошмаром для певицы. От бывшего мужа по итогу не осталось ничего: одни резиновые тапки. Он подчистую все у меня забрал! Даже мебель. Поэтому не надо говорить, что мне кто-то что-то дал. Клянусь, я бы взяла с удовольствием дом или машину или что-нибудь. Но не было такого!» — сообщила певица.