Шокирующий блог, девственность в 58 и любовь Абрамовича: королеве эпатажа Наталье Штурм — 59

Наталья Штурм отмечает день рождения 28 июня.
Наталья Штурм — певица, ворвавшаяся в 90-е годы в мир шоу-бизнеса с хитами «Школьный роман» и «Уличный художник». Спустя много лет, она нередко эпатирует публику откровенными образами и громкими романами. 28 июня Наталье Штурм исполняется 59 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство Натальи Штурм.
Наталья Штурм родилась 28 июня 1966 года в Москве. Ее родители развелись вскоре после рождения дочери, и с отцом Наталья увиделась только в 1979 году. Мама работала литературным редактором и занималась воспитанием дочери. Дедушка и бабушка Натальи принадлежали к числу столичной интеллигенции. Предками дедушки были дворяне из рода Старицких, а сам он был известным в Москве тенором.
Наталья поступила в гуманитарную литературно-театральную школу в Москве. Окончив ее, начала посещать подготовительные курсы при консерватории. Мама надеялась, что Штурм станет оперной певицей, однако преподаватели посчитали, что ее голос больше подошел бы для эстрады. В итоге в 1984 году она поступила в музыкальное училище имени Октябрьской Революции.
Карьера Натальи Штурм.
Наталья Штурм занималась музыкой с детстваФото: Anna Shustova / Russian Look / Global Look Press.
Наталья впервые вышла на сцену в постановке «Трехгрошовая опера», которую ставила театральная студия «Третье направление». Позднее она попала в труппу Камерного еврейского музыкального театра.
В 1991 году Штурм приняла участие в вокальном конкурсе «Шоу-Королева», куратором которого бы Иосиф Кобзон. Уже первое сольное выступление Натальи принесло ей победу в конкурсе. После него музыкант Виктор Лензон пригласил ее в коллектив еврейской музыки «Мицва».
С ним она активно гастролировала по России и познакомилась с композитором Александром Новиковым. Он несколько месяцев работал над созданием ее сольного репертуара, в итоге 1994 году был выпущен дебютный альбом Натальи Штурм «Я не надувная». Однако широкая известность пришла к ней только через год.
Александр Новиков помогал Наталье раскручивать ее альбомыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
В 1995 году Наталья выпустила второй альбом «Школьный роман», также спродюсированный Новиковым. На Штурм обратили внимание на центральных каналах, она гастролировала по стране. Однако во время подготовки третьего альбома произошел конфликт с Новиковым, и Наталье пришлось искать новых помощников для продвижения.
В период совместной работы ходили слухи о их романе, хотя Новиков был женат. По словам Натальи, сначала он был очень мягкий, заботливый, однако позже стал суровым по отношению к ней.
В итоге альбом «Уличный художник» не повторил успеха «Школьного романа». Штурм уехала на гастроли за границу и вернулась в Россию только в 2000 году, когда ее уже когда ее популярность уже затмили новые звезды. Четвертый альбом артистки «Зеркало любви» уже нашел отклика у публики.
Книги и кино в жизни Натальи Штурм.
После неудачного релиза Наталья занялась написанием книги. В 2006 году в издательстве «Эксмо» вышла дебютная книга Натальи «Любовь цвета крови», раскрывавшая неприглядные моменты шоу-бизнеса. В том же году заслуги Штурм оценили на государственном уровне, присудив ей орден «Служение искусству».
Позже она выпустила романы «Сдохни, тварь, или любовь цвета одиночества», Школа строгого режима, или любовь цвета юности«, и остросюжетный триллер “Солнце в скобках”. В 1997 году она снялась в фильме “Золотой дворец”, но проект так и не вышел на экраны. Спустя три года Наталья сыграла эпизодическую роль певицы в сериале “Сыщики”. Артистку она также воплотила на экране по сюжету сериала “Закон и порядок” 2008 года.
Личная жизнь Натальи Штурм.
Роман Абрамович в юности ухаживал за Натальей ШтурмФото: Киселев Сергей / Агентство «Москва».
Наталья пользовалась популярностью в противоположного пола еще в школе. Одним из ее ухажеров был Роман Абрамович, который тогда учился вместе с ней. Однако она не приняла его ухаживания.
«Мы учились с Ромой Абрамовичем в одном классе в школе № 232 города Москвы. Рома ухаживал за мной. А мне нравился мальчик Женя из параллельного. Он был симпатичнее. Если бы я приняла ухаживания Ромы, то, наверное, Рома не стал бы олигархом», — передает слова артистки «Комсомольская правда».
Позже Наталья была замужем дважды. Впервые Штурм заключила брак с Сергеем Деевым, с которым училась в музыкальном училище. Певица родила дочь Елену, но отношения с Деевым продлились всего четыре года. В 2003-м Наталья вышла замуж за бизнесмена Игоря Павлова. Этот брак распался через два года, несмотря на рождение сына Арсения. Причиной стал алкоголизм Игоря и жестокие избиения с его стороны.
«После дня рождения сына муж был пьян уже неделю, я зашла в ванную помыть ребенка, он меня раз ударил, я закричала, потом меня ударил прямой наводкой по лицу. Сломал мне нос, брызнула черная кровь. Ребенок орал страшно. Я пыталась убежать из дома. Я кричала. Он избивал меня ногами на снегу», — передает слова исполнительницы The Voice.
С беседе с URA.RU она рассказывала, что кроме того, Павлов, являясь состоятельным бизнесменом, сидел у нее на шее. «В итоге четыре года брака обернулись кошмаром для певицы. От бывшего мужа по итогу не осталось ничего: одни резиновые тапки. Он подчистую все у меня забрал! Даже мебель. Поэтому не надо говорить, что мне кто-то что-то дал. Клянусь, я бы взяла с удовольствием дом или машину или что-нибудь. Но не было такого!» — сообщила певица.
Наталья Штурм со своими детьмиФото: Natalia Shakhanova / Global Look Press.
После развода у Натальи было несколько романов, причем спутников она выбирала младше себя. В 2016-м году она встречалась с жителем Амстердама Тиграном Арутюняном, который она была на 17 лет старше. Ради него артистка решилась на пластику лица и груди.
Также она встречалась с актером Дмитрием Митюричем, однако эти отношения закончилась громким скандалом, так как тот обвинил певицу в домогательствах. При этом Наталья заявляла, что Митюрич поднимал руку на ее сына.
В 2019 году Штурм познакомилась в соцсетях с архитектором из Японии Иошито. Они много путешествовали вместе, но к браку это не привело. Следующим поклонником певицы был дирижер симфонического оркестра Дерек Глисон. Однако весной 2022 года певица заявила, что их союз обречен, так как двум творческим людям сложно ужиться.
После этого Наталья начала роман с состоятельным мужчиной по имени Альберт. Он хотел жениться на артистке, была назначена свадьба, но звезда отменила торжество из-за Дерека Глисона.
«Почему я решила отменить свадьбу и сорваться к Дереку? Потому что Дерек — это счастье для любой женщины. Нежнейший человек с тонкой душевной структурой. В прошлом году он мне подарил нереальные эмоции, проявив необузданную решительность», — рассказывала Штурм, пишет «СтарХит».
В июне 2025 года в беседе с URA.RU Наталья призналась, что ей больше неинтересно пытаться наладить личную жизнь. Она заявила, что представители сильного пола совсем перестали финансово обеспечивать своих дам, а ей такой вариант не подходит.
Безумный блог Натальи Штурм.
Наталья Штурм часто шокирует подписчиков своими публикациямиФото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press.
В последние годы Наталья Штурм активно ведет блог в соцсети и не стесняется делиться с подписчиками самыми пикантными подробностями своей жизни. Артистка публикует полуобнаженные фотографии, демонстрируя свою фигуру после пластических операций.
В 2023 году сделала несколько подтяжек височного лифтинга, липосакцию, а также хирурги перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть артистки. Певица говорила подписчикам, что сейчас ее параметры составляют: 105−57−90, — и считает их идеальными.
В июне 2024 года Наталья заявила подписчикам, что она девственница. Звезда рассказала, что восстановила девственность перед свадьбой, которую в итоге отменила. По словам артистки, ей пока не встретился достойный мужчина.
«Друзья мои, чтобы вы не сомневались, сообщаю, я по-прежнему девственница. Нет достойного мужчины. Никто меня не заслуживает. Так девственницей на пенсию и выйду», — заявила исполнительница в соцсети.
Весной 2025 года она опубликовала «рецепт хронического позитива», после которого, по ее словам, можно стать «стать счастливым, как голубь». В этом видео она также озвучила курлыканье голубя, вызвал негатив со стороны подписчиков, которые усомнились в ее адекватности.
Где сейчас Наталья Штурм.
В 2025 году Наталья Штурм приобрела дом в Подмосковье. В трехэтажном доме пять спален, просторная гостиная-кухня, кабинет, две гардеробных, три санузла, прачечная, сауна, тренажерный зал. На территории есть гостевой домик и участок с детской площадкой.
В беседе со «СтарХит» она рассказала, что дом она купила сама, без ипотеки. «Купила сама. Конечно, предпочла бы чтобы подарили, но сколько можно ждать! Ипотеку никогда не брала и в этот раз тоже обошлась без долгов перед банками. Я не умею быть должной, мне дискомфортно», — сказала она.