«Один из лучших»: в Краснодарском крае открыли уникальный полигон для подготовки бойцов СВО. Видео

Начальник управления боевой подготовки ЮВО, генерал-майор Сергей Тюгай рассказал URA.RU, что сам полигон был построен всего за два года. Причем он был сконструирован с учетом опыта, который Россия получила в ходе проведения спецоперации на Украине. Развернуто порядка 68 учебных мест. «Были разработаны учебные бюллетени и на их основе были разработаны места, на которых будут полностью обкатаны те теоретические вопросы, которые сейчас интересуют нас, военных, из реалий, которые сложились в зоне СВО», — отметил Тюгай в беседе с агентством. Он добавил также, что полигон оснащен по последнему слову техники, включая ИИ и беспилотники.