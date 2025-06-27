В Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого прошёл XIV форум «Добрые вести»

27 июня во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре открылся XIV форум «Добрые вести» с дискуссионными площадками и масштабной выставка социальных проектов.
Форум собрал представителей различных сфер: педагогов, сотрудников некоммерческих организаций, волонтёров и авторов проектов со всей Самарской области.
Участники форума могут ознакомиться с широким спектром инициатив от экологических программ до проектов, направленных на патриотическое воспитание молодёжи. Каждый посетитель получил специальный стикер «голос» для поддержки понравившегося проекта. Итоги народного голосования будут подведены в финале мероприятия.
В программе форума также запланирована торжественная церемония награждения.
Представители региональной власти и почётные гости форума вручат награды победителям в нескольких номинациях:
— лучшая социальная реклама;
— проект юных журналистов «ЮНКОР» имени Авдеева;
— лучшие социальные плакаты;
— реализованные социальные инициативы.
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