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В Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого прошёл XIV форум «Добрые вести»

27 июня во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре открылся XIV форум «Добрые вести» с дискуссионными площадками и масштабной выставка социальных проектов.

27 июня во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре открылся XIV форум «Добрые вести» с дискуссионными площадками и масштабной выставка социальных проектов.

Форум собрал представителей различных сфер: педагогов, сотрудников некоммерческих организаций, волонтёров и авторов проектов со всей Самарской области.

Участники форума могут ознакомиться с широким спектром инициатив от экологических программ до проектов, направленных на патриотическое воспитание молодёжи. Каждый посетитель получил специальный стикер «голос» для поддержки понравившегося проекта. Итоги народного голосования будут подведены в финале мероприятия.

В программе форума также запланирована торжественная церемония награждения.

Представители региональной власти и почётные гости форума вручат награды победителям в нескольких номинациях:

— лучшая социальная реклама;

— проект юных журналистов «ЮНКОР» имени Авдеева;

— лучшие социальные плакаты;

— реализованные социальные инициативы.

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