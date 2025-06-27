На Украине признали отсутствие нарушения в исполнении Сердючкой песен на русском

«Нарушений во время исполнения песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом», — приводит его слова издание «Главком».
Кремень пояснил, что закон об обеспечении функционирования украинского как государственного не распространяется на использование языков во время исполнения и воспроизведения песен.
В то же время он добавил, что проверки по этому вопросу продлятся ещё месяц и затронут организаторов выступления, которые также использовали русский язык.
В середине июня языковые активисты подали жалобу на Верку Сердючку в связи с исполнением русскоязычных песен на концерте в Киеве 13 июня.