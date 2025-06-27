Опыт Беларуси по присвоению продукции Государственного знака качества вызвал интерес у Кыргызстана

В свою очередь председатель Госстандарта Елена Моргунова подчеркнула открытость комитета: «Мы готовы делиться своим опытом, готовы помогать его внедрять. Нацелены на то, чтобы это сотрудничество было конструктивным и приносило взаимную отдачу. В каждой стране есть свои интересные проекты, и, чтобы наша работа становилась лучше, важно делиться друг с другом наработанными практическими компетенциями на благо развития наших государств».-0-