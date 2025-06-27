Опыт Беларуси по присвоению продукции Государственного знака качества вызвал интерес у Кыргызстана

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госстандарта Елена Моргунова провела рабочую встречу с директором Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Болотбеком Нурматовым, темой которой стало изучение белорусского опыта по новой традиции, появившейся в Год качества: присвоение Государственного знака качества лучшей отечественной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
Перед началом встречи гости из Кыргызстана смогли первыми увидеть некоторые экспонаты выставки обладателей этой высокой награды, которая будет представлена на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») 5 и 6 июля в Шкловском районе.
«Мое желание — изучить эту белорусскую инициативу. Государственный знак качества хорошо себя зарекомендовал. Это очень хорошая традиция. У нас также проводились работы в области конкурсного движения, и мы хотим их возобновить», — сказал Болотбек Нурматов, подчеркнув высокий статус данной награды.
Кыргызским коллегам была представлена подробная презентация о нормативной базе, порядке и критериях присвоения Государственного знака качества. Стороны также наметили в скором времени подписать актуализированное соглашение о сотрудничестве, процедура его подготовки завершается. Конструктивное взаимодействие развивается, кроме того, с институтами Госстандарта.
Болотбек Нурматов поблагодарил за теплый прием и отметил: «Много раз был в Беларуси. Мне очень нравится ваша страна. Пусть развивается Минск, ваша республика. Между нашими странами и организациями установлено хорошее сотрудничество. Мы являемся стратегическими партнерами».
Госстандарт предлагает расширить сотрудничество Беларуси и России в стандартизации пищевой продукции.
В свою очередь председатель Госстандарта Елена Моргунова подчеркнула открытость комитета: «Мы готовы делиться своим опытом, готовы помогать его внедрять. Нацелены на то, чтобы это сотрудничество было конструктивным и приносило взаимную отдачу. В каждой стране есть свои интересные проекты, и, чтобы наша работа становилась лучше, важно делиться друг с другом наработанными практическими компетенциями на благо развития наших государств».-0-