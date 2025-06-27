Трамп: США вновь ударят по Ирану, если там будут обогащать уран

США вновь нанесут удар по территории Ирана, если выяснится, что там обогащают уран. С таким заявлением в пятницу, 27 июня, выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
— Конечно, без каких-либо вопросов, абсолютно, — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.
Кроме того, Вашингтон в будущем планирует осуществлять внешний контроль над ядерной программой Ирана. Речь может идти об участии МАГАТЭ или даже самой американской стороны, передает РИА Новости.
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.
Помимо этого, недавно Трамп опубликовал видео полета бомбардировщиков B-2 под песню «Бомби Иран!». Также появилась информация о том, что США больше не будут задействовать своих военных для помощи Израилю в конфликте с Ираном.
При этом в России действия американских властей решительно осудили. Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что многочисленные удары по Ирану от США и Израиля — это неспровоцированная агрессия, которая не имеет никакого оправдания.