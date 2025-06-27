Откуда взялся штамм коронавируса SARS-CoV-2: ВОЗ раскрыла жуткую многолетнюю тайну

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о происхождении штамма коронавируса под названием SARS-CoV-2. В нем подтверждается, что вирус появился от летучих мышей или животных. Документ опубликован на официальном сайте ВОЗ.
Как известно, вокруг происхождения SARS-CoV-2 долгое время ходило множество слухов. Некоторые даже заявляли, что вирус создали искусственным образом. Причем с самыми циничными и кровожадными целями. Однако ВОЗ спустя четыре года исследования отметила, что версия о происхождении от летучих мышей или животных к правде куда ближе.
«Большинство научных данных и доступных опубликованных научных свидетельств в настоящее время подтверждают эту гипотезу, однако в настоящее время не можем сделать вывод о том, когда, где и как Sars-Cov-2 попал в человеческую популяцию», — сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Тем временем вирусолог Алексей Аграновский уже озвучил тревожные новости о новом штамме коронавируса — «Нимбусе». Он подчеркнул, что данная разновидность может получить быстрое распространение. Особенно опасным вирус станет для людей, у которых ослаблен иммунитет. При этом летальность у штамма достаточно низкая.