Откуда взялся штамм коронавируса SARS-CoV-2: ВОЗ раскрыла жуткую многолетнюю тайну

Как известно, вокруг происхождения SARS-CoV-2 долгое время ходило множество слухов. Некоторые даже заявляли, что вирус создали искусственным образом. Причем с самыми циничными и кровожадными целями. Однако ВОЗ спустя четыре года исследования отметила, что версия о происхождении от летучих мышей или животных к правде куда ближе.