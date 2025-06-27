Фицо: Санкции против РФ выглядят секси, но не будут иметь никакого эффекта

— 18-й пакет санкций выглядит очень «секси» для всех. Все только о нем и говорят, — отметил словацкий политик.
Он добавил, что вокруг нового санкционного пакета ЕС в текущий момент наблюдается много ожиданий, но ограничения не принесут никакого реального эффекта, как и все предыдущие пакеты. Фицо отметил, что у Словакии отсутствуют причины для «возвращения в прошлое» и ее беспокоит перспектива прекращения подачи газа с 1 января 2028 года, передает Telegram-канал агентства Ruptly.
В тот же день СМИ сообщили, что Роберт Фицо воспользовался правом вето и заблокировал принятие 18-го пакета санкций в отношении России на саммите ЕС в Брюсселе. По данным журналистов, и Словакия, и также заблокировавшая принятие санкций Венгрия связали новый пакет с отменой предложений Еврокомиссии о запрете на импорт российской нефти и газа к началу 2028 года.