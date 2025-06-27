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Фицо: Санкции против РФ выглядят секси, но не будут иметь никакого эффекта

Новый пакет антироссийских санкций выглядит «очень секси» для всех, но он не будет иметь никакого эффекта. Об этом в пятницу, 27 июня, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Так он оценил новые экономические ограничения со стороны Евросоюза (ЕС) в отношении Москвы.

Новый пакет антироссийских санкций выглядит «очень секси» для всех, но он не будет иметь никакого эффекта. Об этом в пятницу, 27 июня, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Так он оценил новые экономические ограничения со стороны Евросоюза (ЕС) в отношении Москвы.

— 18-й пакет санкций выглядит очень «секси» для всех. Все только о нем и говорят, — отметил словацкий политик.

Он добавил, что вокруг нового санкционного пакета ЕС в текущий момент наблюдается много ожиданий, но ограничения не принесут никакого реального эффекта, как и все предыдущие пакеты. Фицо отметил, что у Словакии отсутствуют причины для «возвращения в прошлое» и ее беспокоит перспектива прекращения подачи газа с 1 января 2028 года, передает Telegram-канал агентства Ruptly.

В тот же день СМИ сообщили, что Роберт Фицо воспользовался правом вето и заблокировал принятие 18-го пакета санкций в отношении России на саммите ЕС в Брюсселе. По данным журналистов, и Словакия, и также заблокировавшая принятие санкций Венгрия связали новый пакет с отменой предложений Еврокомиссии о запрете на импорт российской нефти и газа к началу 2028 года.

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