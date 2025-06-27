«Потери были достаточно велики». Сколько бойцов погибло во время обороны Брестской крепости

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА старший преподаватель исторического факультета БГУ Сергей Каун рассказал, сколько бойцов погибло во время обороны Брестской крепости и как историки устанавливали их личности.
Как отметил историк, в Брестской крепости было около 9 тыс. человек. Более 5 тыс. погибли, а около 4 тыс. были взяты в плен. Позже многие погибли в немецком плену, и лишь единицы его пережили.
«Изменились военные технологии». Историк про Брестскую крепость в Первую мировую и межвоенный период Самым мощным оружием были «Максимы». Как отражали нападение на Брестскую крепость в первые дни войны «Пришлось даже город Брест немножко сдвинуть». С чего начиналась история Брестской крепости.
«Потери были достаточно велики, особенно вначале. Было не совсем даже понятно, сколько бойцов (находились в крепости. — Прим. БЕЛТА). Некоторые были в отпусках, некоторые выехали в сам Брест. И оценка около 9 тыс. является очень приблизительной», — сказал Сергей Каун.
Были и проблемы с тем, чтобы установить личность погибших бойцов Красной армии. Например, личность лейтенанта Алексея Наганова установили благодаря найденному комсомольскому билету, пробитому пулей. Сейчас этот билет является одним из экспонатов Музея истории Великой Отечественной войны. Помогали устанавливать личность и солдатские медальоны. Правда, у некоторых солдат был предрассудок: если записать свое имя на медальоне, обязательно будешь убит.
«Даже сейчас, когда Генеральная прокуратура проводит массовые раскопки, есть очень большое количество медальонов, по которым можно установить, кто же погиб. Такие работы ведутся, и даже сейчас данные о погибших передают родственникам», — подчеркнул историк.
Еще одна сложность в установлении жизненного пути защитников Брестской крепости связана с тем, что они находились в плену в разных концлагерях. Тем не менее когда начался процесс уточнения объективной истории обороны крепости, очень многие фамилии удалось «поднять». Речь идет не только про командиров, но и про обычных красноармейцев. После того, как про оборону Брестской крепости стали писать книги и снимать фильмы, многие защитники крепости были посмертно награждены. -0-
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