«Потери были достаточно велики». Сколько бойцов погибло во время обороны Брестской крепости

Еще одна сложность в установлении жизненного пути защитников Брестской крепости связана с тем, что они находились в плену в разных концлагерях. Тем не менее когда начался процесс уточнения объективной истории обороны крепости, очень многие фамилии удалось «поднять». Речь идет не только про командиров, но и про обычных красноармейцев. После того, как про оборону Брестской крепости стали писать книги и снимать фильмы, многие защитники крепости были посмертно награждены. -0-