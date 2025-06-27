Новорожденного кенгуренка показали в зоопарке Челябинска

В Челябинском зоопарке родился кенгуренок. Кадры с новорожденным в пятницу, 27 июня, опубликовали в пресс-службе зоосада.
Пол малыша пока никому неизвестен, однако работники зоопарка в скором времени «решат эту загадку». Детеныш пока что очень редко выбирается из сумочки.
— Шевеления в сумке самочки Моники мы заметили уже давно, а вот показываться на белый свет кенгуренок не торопился. Но наконец-то этот момент настал, — добавили в Telegram-канале зоопарка.
Недавно в Новосибирском зоопарке впервые в России произошло пополнение в семействе бинтуронгов: на свет появились двое малышей. Бинтуронги занесены в Красную книгу. Им присвоен статус уязвимого вида, что подчеркивает важность появления потомства для поддержания их популяции.
8 июня в террариуме зоопарка столицы также родился детеныш островной куфии — разновидности ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Представители этого вида находятся в павильоне «Хижина змеелова» на старой территории зоопарка.