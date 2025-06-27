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Новорожденного кенгуренка показали в зоопарке Челябинска

В Челябинском зоопарке родился кенгуренок. Кадры с новорожденным в пятницу, 27 июня, опубликовали в пресс-службе зоосада.

В Челябинском зоопарке родился кенгуренок. Кадры с новорожденным в пятницу, 27 июня, опубликовали в пресс-службе зоосада.

Пол малыша пока никому неизвестен, однако работники зоопарка в скором времени «решат эту загадку». Детеныш пока что очень редко выбирается из сумочки.

— Шевеления в сумке самочки Моники мы заметили уже давно, а вот показываться на белый свет кенгуренок не торопился. Но наконец-то этот момент настал, — добавили в Telegram-канале зоопарка.

Недавно в Новосибирском зоопарке впервые в России произошло пополнение в семействе бинтуронгов: на свет появились двое малышей. Бинтуронги занесены в Красную книгу. Им присвоен статус уязвимого вида, что подчеркивает важность появления потомства для поддержания их популяции.

8 июня в террариуме зоопарка столицы также родился детеныш островной куфии — разновидности ядовитых змей из подсемейства ямкоголовых семейства гадюковых. Представители этого вида находятся в павильоне «Хижина змеелова» на старой территории зоопарка.