Как благодаря грабителю Кларку Улофсcону появился термин «стокгольмский синдром»

Грабители удерживали там людей в течение шести дней. За это время между Улофссоном и одной из заложниц по имени Кристин Энмарк возникла эмоциональная связь. Другие заложники тоже стали относиться к преступникам с симпатией. Когда Энмарк дали поговорить по телефону с премьер-министром Швеции Улофом Пальме, она обвинила его в плохом отношении к грабителям и потребовала выпустить их из банка. Она добавила, что боится не преступников, а полиции и штурма, во время которого она может пострадать. Пленница заявила, что доверяет обоим грабителям. По ее словам, они не сделали ничего плохого заложникам, а напротив, ведут себя очень мило.