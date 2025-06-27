Как благодаря грабителю Кларку Улофсcону появился термин «стокгольмский синдром»

27 июня стало известно о смерти шведского грабителя Кларка Улофсcона, из-за которого в психологии появилось такое понятие, как «стокгольмский синдром». История знаменитого ограбления и как оно привело к возникновению термина — в материале «Вечерней Москвы».
Ограбление в Стокгольме.
23 августа 1973 года преступник-рецидивист Ян-Эрик Ульссон, уже совершавший несколько ограблений, получил отпуск из тюрьмы. Однако вместо отдыха он решил ограбить банк Kreditbanken. На место немедленно была вызвана полиция, но когда двое правоохранителей вошли в здание, преступник открыл огонь и ранил одного из них. Второму полицейскому он приказал сесть на стул и спеть песню. Тот выбрал одну из композиций Элвиса Пресли.
Затем Ульссон взял в заложники четырех человек и потребовал от властей три миллиона шведских крон, два пистолета, шлемы, бронежилеты и быструю машину, а также привести его сокамерника Кларка Улофссона. Когда двое преступников оказалось вместе, они забаррикадировались во внутреннем главном хранилище вместе с заложниками.
Грабители удерживали там людей в течение шести дней. За это время между Улофссоном и одной из заложниц по имени Кристин Энмарк возникла эмоциональная связь. Другие заложники тоже стали относиться к преступникам с симпатией. Когда Энмарк дали поговорить по телефону с премьер-министром Швеции Улофом Пальме, она обвинила его в плохом отношении к грабителям и потребовала выпустить их из банка. Она добавила, что боится не преступников, а полиции и штурма, во время которого она может пострадать. Пленница заявила, что доверяет обоим грабителям. По ее словам, они не сделали ничего плохого заложникам, а напротив, ведут себя очень мило.
— Они ничего нам не сделали. Напротив, они были очень милы. Но, знаете, Улоф, я боюсь, что полиция нападет на нас и мы погибнем, — говорила Энмарк.
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Полиции все же удалось провести штурм, во время которого никто из пленников не пострадал. Позднее обоих мужчин признали виновными в ограблении и приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако Улофссон настаивал, что не помогал Ульссону, а пытался спасти заложников, поддерживая спокойную обстановку.
По итогу апелляционного судебного процесса Улофссону отменили приговор и признали невиновным. Отчасти в этом им помогли и заложники, которые за свои деньги нанимали ему адвоката. Однако Улофссон все равно должен был вернуться в тюрьму, что досидеть текущий срок. Бывшая заложница Кристин Энмарк стала навещать его в тюрьме и слать письма. Они сблизились настолько, что даже непродолжительное время состояли в романтических отношениях.
Психиатр Нильс Бейерут, который консультировал полицию во время захвата заложников, для объяснения поведения жертв придумал термин «норрмальмсторгский синдром», который позже во всем мире стали называть «стокгольмским». При этом механизм синдрома был известен еще до появления самого термина. В 1936 году его описала британский психолог Анна Фрейд, назвав синдром «идентификацией с агрессором».
Похищение Патти Херст.
Менее чем через год после ограбления в Стокгольме в США произошел похожий случай: была похищена 19-летняя Патти Херст, внучка миллиардера Уильяма Херста. Спустя два месяца родителям девушки удалось договориться с похитителями о сумме выкупа, однако Херст внезапно отказалась возвращаться в семью и объявила о вступлении в ряды этой преступной группировки. Вскоре новоиспеченная преступница «поучаствовала» в ограблении банка.
После ее ареста стало известно, что во время похищения девушка провела 57 дней в шкафу, первые несколько дней без туалета и с кляпом во рту, а также две недели с завязанными глазами. Кроме того, она перенесла физическое, психологическое и сексуальное насилие. Эксперты доказали, что чудовищные условия содержания спровоцировали у нее стокгольмский синдром.
Что такое синдром избитой женщины.
Что же такое «стокгольмский синдром».
Эти случаи стали поводом для изучения необычного эмоционального состояния людей, ставших жертвами преступления. Под воздействием переживаний заложники начинают сочувствовать преступникам и оправдывать их действия, несмотря на то что сами могут от них страдать. Чтобы выдержать ужас ситуации, выжить и сохранить рассудок, психика начинает работать так, что агрессор воспринимается в положительном ключе.
Стокгольмский синдром — это состояние, при котором у жертвы формируется эмоциональная связь и даже привязанность по отношению к агрессору.
В психологии считается, что синдром возникает как защитная и бессознательная реакция на сильный стресс. Кроме того, на появление стокгольмского синдрома влияют продолжительность стрессовой ситуации, тесный контакт преступников и заложников, а также манипуляции агрессора в виде «жестов доброты», когда преступник может якобы сжалиться над пленниками и сделать для них что-то хорошее или как-то облегчить условия заключения.
Стокгольмский синдром может проявляться и в бытовых ситуациях. Например, в семьях с домашним насилием или в абьюзивных взаимоотношениях.
Согласно научным исследованиям, некоторых женщин могут привлекать мужчины-социопаты, которым свойственны цинизм, беспринципность и потребительское отношение к окружающим. Врач-психиатр Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему так происходит.