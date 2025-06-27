Россиянам начали звонить от имени «Водоканала»: Мошенники используют нехитрый, но эффективный трюк

Мошенники под видом сотрудников «Водоканала» звонят россиянам и просят сообщить код из СМС. Об этом предупредило МВД России в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».
В ведомстве пояснили, что злоумышленники применяют психологический прием, создавая у жертвы ощущение официального контакта. «С первой же минуты разговора они создают у собеседника полную иллюзию легитимного “рабочего” контакта. Весь диалог строится вокруг якобы необходимого визита специалиста на дом — для поверки счетчиков воды или срочных работ», — указано в сообщении.
Мошенники изначально не требуют денег или личных данных и не оказывают давления, обсуждая лишь детали визита. Однако в конце разговора они просят назвать код из СМС для якобы подтверждения заявки.
«При подобных звонках немедленно прекратите разговор и свяжитесь с официальной службой по вашему региону», — рекомендовали в МВД. В ведомстве уточнили, что сотрудники «Водоканала» не запрашивают коды по телефону, а их визиты происходят только по предварительной заявке.
Ранее МВД рассказало о самых популярных мошеннических схемах с участием детей.