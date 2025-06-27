Россиянам начали звонить от имени «Водоканала»: Мошенники используют нехитрый, но эффективный трюк

В ведомстве пояснили, что злоумышленники применяют психологический прием, создавая у жертвы ощущение официального контакта. «С первой же минуты разговора они создают у собеседника полную иллюзию легитимного “рабочего” контакта. Весь диалог строится вокруг якобы необходимого визита специалиста на дом — для поверки счетчиков воды или срочных работ», — указано в сообщении.