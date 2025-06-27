Отказался дышать в трубочку: Под Ростовом 20-летний водитель «жигулей» пытался откупиться от ГАИ за 30 тысяч рублей

В Каменске-Шахтинском молодой мужчина пытался передать взятку в 30 тысяч рублей инспектору ГАИ и не проходить медосвидетельствование. За это ему может грозить реальный срок. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.