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Отказался дышать в трубочку: Под Ростовом 20-летний водитель «жигулей» пытался откупиться от ГАИ за 30 тысяч рублей

Под Ростовом водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС за 30 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском молодой мужчина пытался передать взятку в 30 тысяч рублей инспектору ГАИ и не проходить медосвидетельствование. За это ему может грозить реальный срок. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

— В ходе несения службы лейтенант полиции отдельного батальона ДПС № 2 по Ростовской области остановил автомобиль марки «ВАЗ-2106», за рулем которого находился 20-летний водитель, — ввели в курс дела в донском главке.

У сотрудников дорожно-патрульной службы возникли подозрения: не пьян ли мужчина.

— Но водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения по требованию уполномоченного должностного лица, — добавили в полиции.

Отказавшись дуть «в трубочку», молодой человек, находясь в патрульном автомобиле, предложил инспектору ДПС взятку в 30 тысяч рублей.

Водителя «жигулей» предупредили, что это незаконно и наказуемо. Но, по информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, мужчина настаивал «договориться».

— Сотруднику ДПС пришлось доложить о случившемся в дежурную часть. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Тем временем в донском главке напоминают, что дача взятки сотруднику полиции или даже попытка — это уголовно наказуемое преступление.

— Оно влечет штраф в сумме от 15 до 90 раз больше размера взятки либо лишением свободы на срок до 12 лет в зависимости от обстоятельств и размеров взятки.

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