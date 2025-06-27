В Самаре завершился региональный этап соревнований спартакиады Следкома России

В Самаре успешно завершился отборочный тур спартакиады Следственного комитета Российской Федерации среди команд субъектов Приволжского федерального округа.
Мероприятие собрало почти 300 сотрудников следственных управлений из 12 регионов: Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашская Республика, а также Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.
Четыре дня напряжённой борьбы развернулись на спортивных площадках города. Следователи состязались в семи дисциплинах: баскетболе, волейболе, мини-футболе, лёгкой атлетике, шахматах, настольном теннисе и плавании. Участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и командного духа, переживая яркие эмоции от побед и участия.
По результатам напряжённой борьбы первое место завоевала команда следственного управления по Республике Башкортостан, показав впечатляющий уровень подготовки. Второе место досталось представителям следственного управления Нижегородской области, а замкнули тройку призёров спортсмены из Чувашской Республики.
Особого успеха команда следственного управления Самарской области добилась в соревнованиях по баскетболу и мини-футболу, завоевав золотые медали в этих дисциплинах.
Торжественное закрытие спартакиады и награждение победителей состоялось в спортивном комплексе «Орбита». Руководитель следственного управления СК России по Самарской области Павел Олейник поблагодарил правительство региона за содействие в организации мероприятия и поздравил всех призёров и победителей с заслуженными наградами.
Лучшие спортсмены, проявившие себя на региональном этапе, представят Приволжский федеральный округ на всероссийской спартакиаде Следственного комитета России.
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