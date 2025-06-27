Схема движения на нескольких участках дорог в Минске временно изменится

В УГАИ объяснили, что изменения заключаются в закрытии правого поворота с пр. Машерова на ул. Кропоткина (при движении со стороны ул. М. Богдановича), закрытии левого поворота с пр. Машерова на ул. Кропоткина (при движении со стороны ул. Даумана), организации двухстороннего движения транспортных средств по ул. Кропоткина на участке от ул. В. Хоружей до пр. Машерова с закрытием выезда на пр. Машерова.