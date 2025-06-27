ВСУ ударили по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 27 июня, сообщил о серии атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате одной из них повреждения получила церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенная в селе Борисовка Волоконовского района.
— Четыре муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. На церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района совершена атака вражеского дрона. От детонации повреждены паперть и фасад, — уточнил губернатор.
Кроме того, в результате ударов украинских дронов в городе Шебекино повреждения получило остекление коммерческого объекта, в хуторе Леоновка Валуйского округа автомобиль оказался посечен осколками, а в городе Грайвороне оказалась повреждена кровля здания социального объекта, передает Telegram-канал Гладкова.
15 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что подавляющее большинство социальных объектов в приграничных районах регионы, включая школы, детские сады, дома культуры и храмы, непригодны к восстановлению. Он также подчеркнул, что ВСУ целенаправленно наносили удары по гражданским объектам.