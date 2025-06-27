ВСУ ударили по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

15 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что подавляющее большинство социальных объектов в приграничных районах регионы, включая школы, детские сады, дома культуры и храмы, непригодны к восстановлению. Он также подчеркнул, что ВСУ целенаправленно наносили удары по гражданским объектам.