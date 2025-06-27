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После дикой жары в +37 градусов в Молдову идут дожди с грозами и прохлада: Синоптики обещают резкое понижение температуры

Какой будет погода в Молдове в субботу, 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +25, ночью около +16.

Средняя скорость ветра 24 км/ч, максимальные порывы 56 км/ч. В общем, ветрено.

Вероятность дождя 25%.

Средняя облачность 52%.

Возможны кратковременные дожди.

В прошлом году в столице в этот день было +30.

На юге Молдовы днем +27, ночью + 20, кратковременные дожди.

На севере страны днем +22 ночью, +15, кратковременные грозовые дожди.

А вообще, в субботу, 28 июня, в Молдове ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 54−72 км/ч. В общем, ещё один жёлтый код. Хорошо, что панамы не нужны.

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