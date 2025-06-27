Смерть ребенка, скандальный развод и нападение в поезде: как живет Яна Поплавская

Поплавская родилась 28 июня 1967 года в Москве. Ее мама работала в театре, а отец — журналистом. Поплавская получила образование в одной из ведущих английских специализированных школ. Как отмечает сама актриса, в школьные годы она общалась преимущественно с мальчиками, поскольку ей было сложно найти общий язык с девочками. В детстве Поплавская мечтала о профессии хирурга, а ее бабушки, Елена и Фаня, обучили внучку основам оказания первой медицинской помощи и навыкам наложения швов. В итоге в 1983 году она поступила в Театральное училище им. Щукина.