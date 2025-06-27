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Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана из-за слов Хаменеи

Глава Белого дома отметил, что работал над возможной отменой санкций Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил работу по ослаблению ограничительных мер в отношении Ирана в связи с высказываниями духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я работал над возможной отменой санкций и другими вопросами, которые дали бы Ирану лучшие шансы на полное, быстрое и окончательное восстановление. Но я немедленно прекращаю всю работу по смягчению санкций», — заявил американский лидер.

Недавно стало известно, что в США хотят запретить главе Белого дома применять силу в отношении Ирана без санкции Конгресса.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне не планируют наносить удары по Ирану при условии, что иранские военные не предпримут попыток атаковать американские силы или объекты, представляющие американские интересы на Ближнем Востоке.

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