Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана из-за слов Хаменеи

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил работу по ослаблению ограничительных мер в отношении Ирана в связи с высказываниями духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Я работал над возможной отменой санкций и другими вопросами, которые дали бы Ирану лучшие шансы на полное, быстрое и окончательное восстановление. Но я немедленно прекращаю всю работу по смягчению санкций», — заявил американский лидер.
Недавно стало известно, что в США хотят запретить главе Белого дома применять силу в отношении Ирана без санкции Конгресса.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне не планируют наносить удары по Ирану при условии, что иранские военные не предпримут попыток атаковать американские силы или объекты, представляющие американские интересы на Ближнем Востоке.