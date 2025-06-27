В Москве прошло первое вручение новых медалей Твардовского. Фото

В Государственном Историческом музее впервые прошло вручение медалей имени поэта и военкора Александра Твардовского.
В Москве впервые вручили новую ведомственную награду Министерства культуры России — медаль Александра Твардовского. Торжественная церемония состоялась 27 июня в Государственном историческом музее на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Медаль получил народный артист РФ Сергей ГармашФото: пресс-служба Минкульта.
«Впервые вручили новую ведомственную награду Минкультуры России — медаль Александра Твардовского. Сегодня мы чествуем талантливых режиссеров, выдающихся композиторов, поэтов, художников и опытных управленцев сферы культуры, которые внесли значимый вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий. Мы также отмечаем заслуги в воплощении творческих проектов о силе искусства? в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров общества», — подчеркнула Любимова в своем telegram-канале.
В числе награжденных медалями оказались 13 представителей сферы культуры. Среди них — народный артист России Сергей Гармаш, руководитель Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» и генеральный директор Мастерской «Вехи. Версты. Весны» Олеся Шигина, режиссер Андрей Симонов, а также советник Министра культуры РФ Павел Карташев.
Награда имени Твардовского вручается деятелям культуры за вклад в военное творчествоФото: пресс-служба Минкульта РФ.
Награда учреждена 16 мая 2025 года в честь писателя-фронтовика, военного корреспондента и журналиста Александра Твардовского, автора поэмы «Василий Теркин», ставшей символом мужества советского народа во время Великой Отечественной войны. На церемонии присутствовал внук писателя Алексей Твардовский-Макушенко, который передал в экспозицию личные вещи своего деда. Всего медалями Александра Твардовского были отмечены 19 человек. Список награжденных опубликован на официальном сайте министерства.