Стало известно, как выросло число аренд каршеринга в Москве в 2025 году

С начала 2025 года автомобили каршеринга арендовали 26 миллионов раз — на 13% больше, по сравнению с 2024-м. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.