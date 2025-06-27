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Стало известно, как выросло число аренд каршеринга в Москве в 2025 году

Максим Ликсутов сообщил, что сервис каршеринга продолжает набирать популярность.

Источник: Аргументы и факты

С начала 2025 года автомобили каршеринга арендовали 26 миллионов раз — на 13% больше, по сравнению с 2024-м. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сервис каршеринга продолжает набирать популярность. Причем, один транспорт арендуют по очереди пять-шесть человек в сутки.

Сейчас в сервисе зарегистрировано более 1,7 миллиона человек.