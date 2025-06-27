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Более 12 бригад специалистов коммунальных служб устраняли последствия непогоды

В пятницу, 27 июня, в Самаре за короткий период времени выпало более 12 миллиметров осадков.

В пятницу, 27 июня, в Самаре за короткий период времени выпало более 12 миллиметров осадков. Интенсивный ливень затопил несколько дорог, а также подвалы жилых домов и магазины, в том числе крупный строительный супермаркет «Леман ПРО».

Городские службы включились в работу по ликвидации последствий стихии. Как сообщили в мэрии, в устранении последствий ливня участвовало свыше 12 бригад специалистов коммунальных служб. Основные работы велись на Аэропортовском шоссе, улицах Магистральной и Металлургической, где были зафиксированы наиболее серьёзные подтопления.

Проблемы на большинстве участков устранили, городские службы продолжают контролировать ситуацию.

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