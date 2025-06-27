Работник фермы украл сперму племенного быка в Австралии и был пойман

Жительница Великобритании, которая называет себя веганкой и зооактивисткой, похитила с животноводческой фермы ягненка, надела на него подгузник и наложила на ногу шину. Женщина держала животное у себя дома и кормила его коровьим молоком, а также специальной смесью. В результате, когда правоохранители нашли пропавшего ягненка, он весил в два раза меньше своего брата, который остался на ферме.