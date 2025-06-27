Работник фермы украл сперму племенного быка в Австралии и был пойман

В австралийском штате Новый Южный Уэльс 34-летний работник фермы обманным путем приобрел у владельца хозяйства 45 голов скота по заниженной цене, а также украл контейнер с жидким азотом, в котором хранилась сперма племенных быков породы вагю.
Из-за мошеннических действий сотрудника ферма потеряла 100 тысяч австралийских долларов (5,12 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Мужчина скрыл свою причастность к сделке, оформив ее на третье лицо. В результате злоумышленника задержали, и в текущий момент обвиняют его в совершении более 20 преступлений, связанных с мошенничеством, кражей биологического материала быков и жестоким обращением с животными, передает портал ABC News.
Жительница Великобритании, которая называет себя веганкой и зооактивисткой, похитила с животноводческой фермы ягненка, надела на него подгузник и наложила на ногу шину. Женщина держала животное у себя дома и кормила его коровьим молоком, а также специальной смесью. В результате, когда правоохранители нашли пропавшего ягненка, он весил в два раза меньше своего брата, который остался на ферме.