Самолет из Сургута совершил посадку со второй попытки в аэропорту Курумоча

В ночь на пятницу, 27 июня, в самарском аэропорту произошло необычное событие: самолет, следовавший из Сургута, не смог осуществить посадку с первой попытки. Причиной стал сбой в системе точного захода на посадку.
По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, в 02:40 по местному времени при подходе к самарскому аэропорту самолету пришлось уйти на второй круг. Это произошло на удалении 8 километров от взлетно-посадочной полосы на высоте 2000 футов. Основной причиной стало отсутствие индикации глиссады траектории снижения.
Инженерный состав оперативно проверил системы: все параметры были в норме, однако индикация на приборной панели диспетчера отсутствовала. После повторного захода на посадку, используя систему инструментального захода на посадку (ИЛС), самолет успешно приземлился в 02:51. Посадка прошла благополучно, и никто не пострадал.
Инцидент произошел с самолетом Boeing 735 (B-735) рейса UTA413, выполнявшего маршрут Сургут Самара.
В настоящее время проводится тщательное расследование причин сбоя в работе системы. Аэропорт Самары подчеркивает важность оперативного реагирования и слаженной работы всех служб для обеспечения безопасности полетов.
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