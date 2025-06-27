Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Сургута совершил посадку со второй попытки в аэропорту Курумоча

В ночь на пятницу, 27 июня, в самарском аэропорту произошло необычное событие: самолет, следовавший из Сургута, не смог осуществить посадку с первой попытки.

В ночь на пятницу, 27 июня, в самарском аэропорту произошло необычное событие: самолет, следовавший из Сургута, не смог осуществить посадку с первой попытки. Причиной стал сбой в системе точного захода на посадку.

По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, в 02:40 по местному времени при подходе к самарскому аэропорту самолету пришлось уйти на второй круг. Это произошло на удалении 8 километров от взлетно-посадочной полосы на высоте 2000 футов. Основной причиной стало отсутствие индикации глиссады траектории снижения.

Инженерный состав оперативно проверил системы: все параметры были в норме, однако индикация на приборной панели диспетчера отсутствовала. После повторного захода на посадку, используя систему инструментального захода на посадку (ИЛС), самолет успешно приземлился в 02:51. Посадка прошла благополучно, и никто не пострадал.

Инцидент произошел с самолетом Boeing 735 (B-735) рейса UTA413, выполнявшего маршрут Сургут Самара.

В настоящее время проводится тщательное расследование причин сбоя в работе системы. Аэропорт Самары подчеркивает важность оперативного реагирования и слаженной работы всех служб для обеспечения безопасности полетов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.