У Украины большие проблемы по добыче газа: В Раде признали, что страна стала зависима от импортного топлива

Украина лишилась половины мощностей по добыче газа. В связи с этой ситуацией страна сейчас вынуждена восполнять внутренний дефицит за счет импортного топлива. Об этом сообщил в эфире украинского телеканала «Новости Live» депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
«Один из тезисов был озвучен, что собственная добыча газа в стране, несмотря на активные российские атаки, которые были с декабря по март этого года на газовую инфраструктуру, под контролем. Однако вопрос далеко не под контролем», — заявил украинский чиновник.
Нагорняк отметил, что власти Незалежной обязаны открыто информировать население о реальном положении дел с зависимостью от импортного топлива. По его словам, украинцы имеют право знать правду о происходящем.
Депутат также уточнил, что серьезные потери понесли как государственная «Укргаздобыча», так и частные компании. По его оценке, восстановление газовой отрасли страны может занять несколько лет и потребует миллиардных вложений.
Ранее стало известно, что Россия взяла под контроль еще одно значимое литиевое месторождение на территории Донецкой Народной Республики. В связи с этим Украина утратила уже второй перспективный источник ценного ископаемого.