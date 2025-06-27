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У Украины большие проблемы по добыче газа: В Раде признали, что страна стала зависима от импортного топлива

Нардеп Нагорняк: Украина лишилась половины своих мощностей по добыче газа.

Источник: Комсомольская правда

Украина лишилась половины мощностей по добыче газа. В связи с этой ситуацией страна сейчас вынуждена восполнять внутренний дефицит за счет импортного топлива. Об этом сообщил в эфире украинского телеканала «Новости Live» депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

«Один из тезисов был озвучен, что собственная добыча газа в стране, несмотря на активные российские атаки, которые были с декабря по март этого года на газовую инфраструктуру, под контролем. Однако вопрос далеко не под контролем», — заявил украинский чиновник.

Нагорняк отметил, что власти Незалежной обязаны открыто информировать население о реальном положении дел с зависимостью от импортного топлива. По его словам, украинцы имеют право знать правду о происходящем.

Депутат также уточнил, что серьезные потери понесли как государственная «Укргаздобыча», так и частные компании. По его оценке, восстановление газовой отрасли страны может занять несколько лет и потребует миллиардных вложений.

Ранее стало известно, что Россия взяла под контроль еще одно значимое литиевое месторождение на территории Донецкой Народной Республики. В связи с этим Украина утратила уже второй перспективный источник ценного ископаемого.