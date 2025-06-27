Губернатор Смоленской области принял участие в пленарной сессии «Молодежь России и Беларуси — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства»

Регион принял у себя сразу несколько знаковых мероприятий — фестиваль «Молодежь — за Союзное государство», первый Форум молодых историков России и Беларуси. В апреле в области прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, а также XIV заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству. Впереди — стратегическая сессия по разработке концепции молодежной политики Союзного государства, — написал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Еще один масштабный проект, который будет способствовать развитию единого культурно-образовательного пространства для граждан Беларуси и России — создание информационно-туристического центра. В своем выступлении Государственный секретарь Союзного государства Сергей Юрьевич Глазьев особо отметил нашу инициативу и подчеркнул, что центр должен быть основан на современных цифровых технологиях, где молодые люди будут видеть и участвовать в разработке туристических маршрутов по Союзному Государству, — отметил глава региона.