Губернатор Смоленской области принял участие в пленарной сессии «Молодежь России и Беларуси — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства»

Еще один масштабный проект, который будет способствовать развитию единого культурно-образовательного пространства для граждан Беларуси и России — создание информационно-туристического центра. В своем выступлении Государственный секретарь Союзного государства Сергей Юрьевич Глазьев особо отметил нашу инициативу и подчеркнул, что центр должен быть основан на современных цифровых технологиях, где молодые люди будут видеть и участвовать в разработке туристических маршрутов по Союзному Государству, — отметил глава региона.