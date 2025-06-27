Трамп заявил, что лично спас лидера Ирана Хаменеи от «унизительной смерти»

— Его страна была опустошена, его три злых ядерных объекта были уничтожены, и я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь. Я спас его от очень страшной и унизительной смерти, — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.