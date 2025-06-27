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Трамп заявил, что лично спас лидера Ирана Хаменеи от «унизительной смерти»

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 июня, заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи от «унизительной смерти» во время конфликта Ирана с Израилем, несмотря на то, что он знал, где находится руководитель страны.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 июня, заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи от «унизительной смерти» во время конфликта Ирана с Израилем, несмотря на то, что он знал, где находится руководитель страны.

— Его страна была опустошена, его три злых ядерных объекта были уничтожены, и я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь. Я спас его от очень страшной и унизительной смерти, — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что крупная израильская воздушная атака на Тегеран могла стать «финальным нокаутом» в их вооруженном противостоянии. Американский лидер также сообщил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов Хаменеи о том, что страна одержала победу над Израилем.

27 июня в связи со словами верховного лидера Ирана о «победе» над Израилем американский предприниматель Илон Маск спросил у него, являются ли Соединенные Штаты Америки «большим сатаной» или «величайшим».

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