«Прощай, монорельс»: сотни москвичей собрались, чтобы увидеть последнее отправление монорельса

Последнее отправление последнего вагона московского монорельса вызвало невиданный ажиотаж. За час до прощального рейса в 20:05 люди выстроились в очереди, не желая расходиться, даже когда было понятно, что платформа заполнилась. Помимо сотрудников транспортной безопасности, к охране порядка привлекли полицию. Но люди все равно пытались прорваться, хотя им сообщали об опасности падения с платформы. В итоге двери закрыли на вход, только выпуская пребывающих.