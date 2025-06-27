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«Прощай, монорельс»: сотни москвичей собрались, чтобы увидеть последнее отправление монорельса

Последнее отправление последнего вагона московского монорельса вызвало невиданный ажиотаж.

Последнее отправление последнего вагона московского монорельса вызвало невиданный ажиотаж. За час до прощального рейса в 20:05 люди выстроились в очереди, не желая расходиться, даже когда было понятно, что платформа заполнилась. Помимо сотрудников транспортной безопасности, к охране порядка привлекли полицию. Но люди все равно пытались прорваться, хотя им сообщали об опасности падения с платформы. В итоге двери закрыли на вход, только выпуская пребывающих.

«Прощай, монорельс», «Слава монорельсу» кричали и скандировали сотнями голосов в этот вечер, причем аплодисменты звучали как сверху, так снизу — внизу также образовалась толпа. Вагон при «штурме» везунчиками немного закачался.

«Они всё там разнесут», — встревожились зрители при виде давки. Но счастливцы через пару минут радостно махали рукой. Монорельс уехал в закат. «Историческое событие», — эти слова вечером 27 июня 2025 года корреспондент «МК» слышал не меньше десяти раз. Причем женщина-прохожая решила, что на монорельсе едет Владимир Путин. Другой причины для такого скопления она просто не могла вообразить.