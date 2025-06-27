«Прощай, монорельс»: сотни москвичей собрались, чтобы увидеть последнее отправление монорельса

Последнее отправление последнего вагона московского монорельса вызвало невиданный ажиотаж. За час до прощального рейса в 20:05 люди выстроились в очереди, не желая расходиться, даже когда было понятно, что платформа заполнилась. Помимо сотрудников транспортной безопасности, к охране порядка привлекли полицию. Но люди все равно пытались прорваться, хотя им сообщали об опасности падения с платформы. В итоге двери закрыли на вход, только выпуская пребывающих.
«Прощай, монорельс», «Слава монорельсу» кричали и скандировали сотнями голосов в этот вечер, причем аплодисменты звучали как сверху, так снизу — внизу также образовалась толпа. Вагон при «штурме» везунчиками немного закачался.
«Они всё там разнесут», — встревожились зрители при виде давки. Но счастливцы через пару минут радостно махали рукой. Монорельс уехал в закат. «Историческое событие», — эти слова вечером 27 июня 2025 года корреспондент «МК» слышал не меньше десяти раз. Причем женщина-прохожая решила, что на монорельсе едет Владимир Путин. Другой причины для такого скопления она просто не могла вообразить.