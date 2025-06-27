Трамп заявил об опасности своей профессии: «Если бы мне раньше сказали, я бы, может, не избирался»

Трамп сравнил статистику смертности гонщиков и участников родео с президентской должностью и отметил, что последняя опаснее. Он заявил, что, хотя в других профессиях умирают лишь доли процента, среди американских президентов этот показатель составляет 5% (а на самом деле даже выше).