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Трамп заявил об опасности своей профессии: «Если бы мне раньше сказали, я бы, может, не избирался»

Трамп признался, что из-за опасений за свою жизнь чувствует тревогу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп поделился опасениями за свою жизнь, из-за которых «время от времени внутри все опускается».

Трамп сравнил статистику смертности гонщиков и участников родео с президентской должностью и отметил, что последняя опаснее. Он заявил, что, хотя в других профессиях умирают лишь доли процента, среди американских президентов этот показатель составляет 5% (а на самом деле даже выше).

«Если бы мне раньше сказали, я бы, может, не избирался. Это опасная профессия. Но это нормально», — добавил глава Белого дома.

Из 45 президентов США четверо погибли в результате покушений. На действующих или бывших лидеров США шесть раз совершались вооруженные нападения.

Напомним, летом 2024 года Трампу чудом удалось избежать пули. Инцидент произошел во время предвыборного митинга в Пенсильвании и был записан на видео. Однако позже в его поместье проник человек с винтовкой.

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