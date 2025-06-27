Замначальника МЧС Ленобласти Сергей Платонов задержан за взятку

Как уточнили в ведомстве, по версии следствия, с декабря 2022 года по апрель 2025 года чиновник получил от начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району ГУ МЧС России по Ленинградской области взятку. В качестве незаконного вознаграждения он получил легковой прицеп и комплект автомобильных шин на общую сумму 221 880 рублей «за общее покровительство по службе», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.