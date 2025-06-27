Архиепископа Аджапахяна задержали по подозрению в призывах к свержению власти

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаеля Аджапахяна — его подозревают в призывах к свержению действующей власти. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил адвокат Ара Загробян.
При этом следствие ходатайствует о его аресте.
— Приняли участие в следственных мероприятиях. В отношении архиепископа Микаеля Аджапахяна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении, — добавил адвокат.
Он также отметил, что суд обязан озвучить меру пресечения Аджапахяну в течение 24 часов с момента его задержания. Архиепископ вины не признает, уточнили в ТАСС.
Недавно суд в Армении по запросу Следственного комитета республики арестовал 15 человек по подозрению в подготовке терактов и попытке захвата власти. Среди арестованных есть участники оппозиционного движения «Священная борьба» и представители других оппозиционных групп.
Днем ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о попытке захватить власть в Армении задержанию подверглись 14 человек. В этот же день стало известно, что в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.