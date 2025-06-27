Архиепископа Аджапахяна задержали по подозрению в призывах к свержению власти

Днем ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о попытке захватить власть в Армении задержанию подверглись 14 человек. В этот же день стало известно, что в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.