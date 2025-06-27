Трамп заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой

США прекращают вести торговые переговоры с канадской стороной и в течение недели проинформируют руководство страны о ставке ее будущей пошлины. Об этом в пятницу, 27 июня, объявил глава Белого дома Дональд Трамп.
— Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну, — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
29 марта правительство Канады начало масштабную рекламную кампанию в США, направленную против введения новых тарифов администрацией Дональда Трампа. В 12 американских штатах установили рекламные баннеры с целью донести до граждан позиции Канады по данному вопросу. В баннерах говорится, что вводимые США пошлины фактически представляют собой налог, который негативно сказывается на американских потребителях и производителях.
11 марта Дональд Трамп высказался, что для полного урегулирования вопроса пошлин Канада должна стать 51-м штатом США. Он назвал «возмутительным» ответное увеличение тарифов на американские товары со стороны Оттавы и пригрозил тем, что добьется полной остановки производства канадских автомобилей.