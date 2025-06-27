28 и 29 июня ограничат движение транспорта возле «Солидарность Самара Арена»

28 и 29 июня с 08:30 до 14:30 в районе «Солидарность Самара Арена» ограничат движение транспорта из-за соревнований.
Движение ограничат на следующих участках:
— улица Дальняя от дома № 1А до улицы Арена 2018;
— улица Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
— Проезд № 2;
— Проезд № 7.
На вышеупомянутых участках с 20:00 27 июня до 15:00 28 июня и с 20:00 28 июня до 15:00 29 июня будет запрещено осуществлять остановку и стоянку транспортных средств.
Ограничения не будут распространяться на транспортные средства оперативных служб, таких как полиция, скорая медицинская помощь и пожарная охрана. С 08:30 до 15:00 28 и 29 июня автобусы маршрутов № 83 и № 88 будут следовать по скорректированным маршрутам.
Департамент транспорта просит жителей и гостей города учитывать данные ограничения при планировании маршрутов передвижения.
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