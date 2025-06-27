Обнаруженный у ликвидированного украинского военнослужащего трофейный нож вызвал интерес. Особенностью клинка является клеймо Хабаровского пограничного института, а также гравировка «От выпускников 2014 года». Конструкция ножа — форма лезвия, рукояти и наличие гарды — позволяют идентифицировать его как финку. Вопреки признакам наградного оружия, на клинке видны следы интенсивной эксплуатации. Блогер, обнаруживший нож, выразил намерение вернуть финку российским пограничникам, назвав их «братьями по оружию».
«Есть выпускники Хабаровского пограничного института?» — обратился автор канала к подписчикам.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и замглавы Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что третья мировая война уже началась, и ситуация в мире это подтверждает.