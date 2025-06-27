Девушка из Новочеркасска пройдет обследование из-за поведения у фонтана

После бурной реакции общественности на непристойное поведение девушки возле новочеркасского фонтана полиция установила её личность и направила в специализированное медицинское учреждение для проведения осмотра. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
В социальных сетях в пятницу активно распространялись видеозаписи, снятые в Новочеркасске Ростовской области. На них запечатлена девушка, демонстративно нарушающая общественный порядок. Сначала она бегала по центру города в полуобнаженном виде, а затем переместилась к одному из фонтанов, где устроила «эротическое представление» в присутствии зрителей.
После этого нарушительница уединилась во дворе с курьером-мигрантом, где у них произошла интимная связь. Пользователи социальных сетей предположили, что девушка могла находиться под воздействием алкоголя или наркотических веществ.
В отдел полиции № 1 МУ МВД России «Новочеркасское» поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Звонивший рассказал, что заметил девушку, чье поведение было явно неадекватным. Прибывшие на место происшествия правоохранители не нашли девушку, однако им удалось установить ее личность.
Позже полицейские доставили ее в специализированное медицинское учреждение для прохождения обследования.
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