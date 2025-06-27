Девушка из Новочеркасска пройдет обследование из-за поведения у фонтана

В социальных сетях в пятницу активно распространялись видеозаписи, снятые в Новочеркасске Ростовской области. На них запечатлена девушка, демонстративно нарушающая общественный порядок. Сначала она бегала по центру города в полуобнаженном виде, а затем переместилась к одному из фонтанов, где устроила «эротическое представление» в присутствии зрителей.