ТОП-7 телеграм-каналов, которые помогут спланировать досуг в Самарской области.

Не только матушка-Волга — всё вокруг течет и меняется. Меняются и предпочтения пользователей в интернете, структура медиапотребления, как сказали бы специалисты.
На днях Владимир Путин подписал закон о создании в России цифрового сервиса, включающего функции национального мессенджера. Но пока он создается, № 1 в цифровом общении и получении оперативной информации для большинства россиян в целом и жителей Самарской области в частности является, конечно, Телеграм.
Мы решили составить собственные рейтинги местных телеграм-каналов по разным темам и поделиться ими с вами.
Сегодня всё больше жителей Самары и Самарской области предпочитают планировать досуг не через сайты или печатные афиши, а прямо в Телеграме. Это удобно: все анонсы под рукой, часто с подробностями и ссылками, без необходимости путешествовать по разным интернет-сайтам.
Мы проанализировали локальные телеграм-каналы, посвящённые афише Самары и губернии. Не стали оценивать их по числу подписчиков, хоть и расположили в порядке убывания. В приоритете были регулярность публикаций, разнообразие тем и удобство для пользователей. Понятно, что любой рейтинг — штука субъективная, на вкус и цвет товарища нет. И в нашем рейтинге каналы представлены не по ранжиру, а просто семь лучших, на взгляд редакции «МК в Самаре».
Вот они:
1. @afisha_tlt — полезная афиша Тольятти.
51 126 подписчиков, 50.0%% из них женщины, 50.0%% — мужчины. Средний охват 1 публикации = 6 042.
Самый крупный и, пожалуй, наиболее подробный гид по концертам, спектаклям и другим видам досуга в Тольятти. Не обходит вниманием и наиболее крупные и заметные культурные события областной столицы. Помимо собственно анонсов, регулярно публикуют контент от подписчиков с мероприятий и из различных заведений, а также киноанонсы.
2. Go Samara • Куда пойти в Самаре.
30 651 подписчик, 74,4% из них женщины, 25,6% — мужчины. Средний охват 1 публикации = 5 399.
Канал принадлежит сетке каналов «GO», которая представлена во многих городах, поэтому иногда в самарской ленте можно увидеть пост, начинающийся словами «Доброе утро, Челябинск!») Публикует не просто анонсы, а рекомендации — концерты, фестивали, лекции, выставки, вечеринки. Материалы появляются регулярно, часто с утра, и включают краткую информацию о месте, времени и формате. Посты-афиши также чередуются с анонсами фильмов и развлекательной информацией.
3. @afisha_samara — скидки и бесплатные мероприятия.
21 038 подписчиков, 81,4% из них женщины, 18,6% — мужчины. Средний охват 1 публикации = 9 811.
Один из самых практичных и ориентированных на массового читателя каналов. Регулярно публикует анонсы самарских мероприятий с акцентом на выгодные предложения — скидки на билеты и события с бесплатным входом. Постов, правда, немного — до 3−4-х в день, поэтому картина досуга при пользовании только одним этим каналом будет ограниченной.
4. @instagid_samara — полезная афиша Самары.
18 281 подписчик, 78.0%% из них женщины, 22.0% — мужчины. Средний охват 1 публикации = 4 456.
Отличается масштабным охватом событий разной направленности, большой частотой постов, а также их четкой структурой и удобством для восприятия подписчиками. Рекламные посты, коих здесь, пожалуй, побольше чем в аналогичных каналах, стараются также оформлять со вкусом и подавать нативно.
5. @guberniafisha — губернская афиша.
5 804 подписчика, 78,7% из них женщины, 21,3% — мужчины. Средний охват 1 публикации = 1 534.
Небольшой канал с авторской, от первого лица, подачей и подборкой событий по всей Самарской области. Освещает не только городские, но и сельские фестивали, выставки и культурные инициативы. Отличается публикацией кратких дайджестов на выходные или будни по тематикам: фестивали и искусство, образование и творчество, спорт и ЗОЖ и т.д. Довольно регулярно проводит конкурсы и розыгрыши билетов.
6. @samara_deti — культурный досуг для родителей с детьми.
5 548 подписчиков. Средний охват 1 публикации = 2 177.
Специализированный канал для семейной аудитории. Публикует события, которые будут интересны детям и их родителям — спектакли, мастер-классы, мероприятия в парках и музеях. Отличается структурированной подачей: в каждом посте есть чёткое указание на возрастные ограничения, формат мероприятия и стоимость. Удобен для тех, кто планирует досуг с детьми заранее.
7. @kudagda_bot — интерактивный бот-помощник по городу.
Не совсем канал, а телеграм-бот, созданный командой проекта EdaGda. Позволяет в пару кликов узнать, куда можно пойти сегодня или на выходных — по дате, по интересам, формату и даже району города. Информация агрегируется с разных источников, поэтому бот можно использовать как удобную городскую навигацию по мероприятиям. Это не просто лента, а удобный и уникальный в своем формате инструмент для планирования досуга.
Выбирайте то, что по душе именно вам и проводите свободное время с пользой и удовольствием!
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