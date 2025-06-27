ТОП-7 телеграм-каналов, которые помогут спланировать досуг в Самарской области.

Мы проанализировали локальные телеграм-каналы, посвящённые афише Самары и губернии. Не стали оценивать их по числу подписчиков, хоть и расположили в порядке убывания. В приоритете были регулярность публикаций, разнообразие тем и удобство для пользователей. Понятно, что любой рейтинг — штука субъективная, на вкус и цвет товарища нет. И в нашем рейтинге каналы представлены не по ранжиру, а просто семь лучших, на взгляд редакции «МК в Самаре».