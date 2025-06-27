«Чёрный пиар»: Метеоролог назвал бессмысленными прогноз погоды на месяц

Поповнин объяснил, что точные прогнозы можно делать только на 3−7 дней, особенно если погода стабильная. Он подчеркнул, что серьёзные метеорологи не берутся предсказывать погоду на срок больше недели. Прогнозы, выходящие за эти рамки, не основаны на научных данных и не подходят для планирования отдыха или выбора одежды.