Несколько стран Европы пострадают от сильной жары

В Греции температура воздуха повысится до 40−45 градусов по Цельсию.
В некоторых странах Европы прогнозируется аномальная жара. В связи с этим власти опубликовали предупреждение для граждан.
«В Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции власти предупредили об опасности аномальной жары, из-за которой в ближайшие дни температура может превысить отметку в 40 градусов по Цельсию», — об этом сообщает «Интерфакс». Власти по-разному предупредили своих граждан.
Правительство Испании отдали распоряжение бригадам скорой помощи быть готовым к увеличению количества тепловых ударов. В Португалии заявили, что с 28 июня жара затронет юг страны и долины Тежу и Дору на севере. В Италии объявлен «красный» режим погодной опасности, а в Греции анонсировали повышение температуры до 40−45 градусов.