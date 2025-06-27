Несколько стран Европы пострадают от сильной жары

Правительство Испании отдали распоряжение бригадам скорой помощи быть готовым к увеличению количества тепловых ударов. В Португалии заявили, что с 28 июня жара затронет юг страны и долины Тежу и Дору на севере. В Италии объявлен «красный» режим погодной опасности, а в Греции анонсировали повышение температуры до 40−45 градусов.