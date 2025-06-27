Стюардесса рассказала о запретной для полетов на самолете одежде

В самолете не всегда можно носить любую одежду — некоторые виды вещей даже могут представлять угрозу для здоровья пассажира. Об этом в пятницу, 27 июня, рассказала опытная стюардесса в беседе с изданием Daily Mail.
Силле Райделл из Копенгагена порекомендовала отказаться от коротких шорт и топов при путешествии на самолете — из-за них во время полета может продуть.
А шлепанцы эксперт посоветовала приберечь для пляжа, поскольку при аварийной посадке порой необходимо быстро покинуть самолет, что некомфортно делать в открытой обуви, уточнили в газете.
Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян объяснил, что пока запрета поездок по паспорту старого образца в третьи страны нет, несмотря на информацию в СМИ о том, что в ряде европейских государств ввели подобное ограничение.
В 2025 году россияне смогут насладиться отдыхом за границей, не оформляя визу и не тратя время на пересадки. Экономист, член Экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас рассказал о самых популярных направлениях для путешествий.