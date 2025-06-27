Трамп объявил о прекращении переговоров по торговому соглашению с Канадой

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за введения страной налога на цифровые услуги, который затрагивает американские технологические компании.
«Мы только что узнали, что Канада, с которой и без того сложно вести торговлю, включая пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги против наших технологических компаний. Это прямое и наглое нападение на нашу страну», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Он отметил, что Канада следует примеру Евросоюза, который также рассматривает возможность введения аналогичного налога в отношении США.
«В течение следующих семи дней мы уведомим Канаду о размере пошлин, которые ей придётся платить за ведение бизнеса с США», — заявил глава Белого дома.
Недавно Дональд Трамп сообщил, что приостановил работу по ослаблению ограничительных мер в отношении Ирана в связи с высказываниями духовного лидера Ирана Али Хаменеи.