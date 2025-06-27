Трамп объявил о прекращении переговоров по торговому соглашению с Канадой

«Мы только что узнали, что Канада, с которой и без того сложно вести торговлю, включая пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги против наших технологических компаний. Это прямое и наглое нападение на нашу страну», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.