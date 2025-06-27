Владимир Мельников вернулся к руководству ростовской компанией «Глория Джинс»

Владимир Мельников вновь возглавил ключевые компании группы «Глория Джинс». Как пишет издание «Город N», с 26 июня он занял пост генерального директора в двух одноименных акционерных обществах — по производству одежды и по розничной торговле. На этом посту он сменил Александра Тарасова, который руководил предприятиями с января этого года.