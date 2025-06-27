Владимир Мельников вернулся к руководству ростовской компанией «Глория Джинс»

Владимир Мельников вновь возглавил ключевые компании группы «Глория Джинс». Как пишет издание «Город N», с 26 июня он занял пост генерального директора в двух одноименных акционерных обществах — по производству одежды и по розничной торговле. На этом посту он сменил Александра Тарасова, который руководил предприятиями с января этого года.
Напомним, что основные активы обеих компаний принадлежат ростовскому ООО «ВВМ Инвестментс», контроль над которым Владимир Мельников получил 23 января 2025 года после ухода Максима Басова. Единственным владельцем фирмы остается личный фонд Мельникова, названный в честь Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Также известны финансовые результаты компаний за 2024 год: компания по продаже одежды заработала 28,9 миллиарда рублей, из которых чистая прибыль составила 183,4 млн рублей, а на производстве одежды выручено 57,6 млрд рублей, из них чистая прибыль — 1,6 млрд рублей.
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