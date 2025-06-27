Народные приметы на 28 июня 2025 года: что нельзя делать в день святого Вита

Не стоит сеять или сажать что-либо — считается, что после этого дня посевы уже не успеют дать плод. Избегайте ссор, повышенных тонов, обид и ругани — день требует тишины и мира. Не стоит устраивать застолий, шумных встреч или увеселительных мероприятий — это может «отпугнуть» удачу. Не рекомендуется ходить одному в лес или на водоёмы — в старину это считалось опасным временем для уединённых прогулок. Женщинам советовали воздержаться от гаданий на суженого — поверье говорило, что это может задержать встречу с будущим супругом.