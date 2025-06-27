Народные приметы на 28 июня 2025 года: что нельзя делать в день святого Вита

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
28 июня в народном календаре почитается день святого Вита, а в народе его часто называли Фитом. Этот день также известен как Скотный заступник — особая дата, посвящённая защите домашнего скота и укреплению здоровья. Считалось, что к этому времени овёс уже набирает силу, а крапива теряет жгучесть и становится пригодной для сбора в лечебных целях.
Многие крестьяне верили, что именно с этого дня следует особое внимание уделить не только животным, но и дому, чистоте и порядку в хозяйстве. Это был своеобразный рубеж между первой и второй половиной лета — время наблюдений, ухода и внутреннего спокойствия.
Что делали на Руси в этот день?
28 июня на Руси был днём заботы — как о людях, так и о животных. Хозяева тщательно проверяли скот, очищали загоны, подкармливали животных и старались уделить им максимум внимания. В деревнях соблюдали обычай раздачи остатков пищи: скоту, птице и иногда даже бедным. Считалось, что такие поступки возвращаются в виде доброй удачи и урожайного года.
Уборка в доме тоже была в приоритете — считалось, что чистое пространство приносит покой и здоровье. Женщины часто занимались рукоделием или приготовлением заготовок. Утром выходили в поле или лес собирать крапиву и другие целебные травы — как для лечения, так и для бытовых нужд.
Этот день проходил в тихой, трудовой атмосфере — без шумных гуляний, но с добрыми делами и мыслями.
Что рекомендуется делать в этот день?
Чтобы день прошёл в гармонии с природными и духовными ритмами, рекомендовалось:
Собирать крапиву и полевые травы — считается, что они теряют жгучесть и обретают целительную силу. Наводить порядок в хозяйстве: вычищать сараи, подкармливать животных, укреплять ограду. Проявлять милосердие: помочь тем, кто в нужде, накормить скотину остатками пищи, не выбрасывать еду. Уделить внимание дому — уборка и мелкий ремонт в этот день особенно благоприятны. При желании — заняться рукоделием или спокойной домашней работой. Утром можно умыться росой — она считалась освежающей и целебной для глаз и кожи.
В деревнях верили, что молитва святому Виту помогает сохранить здоровье скота и благополучие в доме.
Чего не стоит делать в этот день, 28 июня?
Согласно поверьям, есть несколько запретов, которые лучше соблюдать:
Не стоит сеять или сажать что-либо — считается, что после этого дня посевы уже не успеют дать плод. Избегайте ссор, повышенных тонов, обид и ругани — день требует тишины и мира. Не стоит устраивать застолий, шумных встреч или увеселительных мероприятий — это может «отпугнуть» удачу. Не рекомендуется ходить одному в лес или на водоёмы — в старину это считалось опасным временем для уединённых прогулок. Женщинам советовали воздержаться от гаданий на суженого — поверье говорило, что это может задержать встречу с будущим супругом.
И самое главное — нельзя выбрасывать остатки еды. Лучше отдать их животным или птице: это знак уважения к труду и природе.
Приметы погоды на 28 июня.
Наблюдения за природой в этот день помогали крестьянам предсказать, каким будет лето и урожай:
Если утром обильная роса — год обещает быть плодородным. Кузнечики стрекочут громче обычного — ожидается дождь. Поросята ведут себя беспокойно — к перемене погоды. Скот прячется в хлев, а овцы становятся активными — ждите грозу. Появление перистых облаков на закате — к затяжному похолоданию. Дождь на Фита считался дурным знаком для урожая овса и ржи. А вот туман с утра предвещал скорый дождь, но не обязательно обильный.
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