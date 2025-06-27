Россиянам раскрыли простой способ снизить риск развода

Психолог Анна Джил Виттке заявила, что у пары значительно снизится риск развода, если партнеры будут регулярно и уважительно говорить друг с другом. По ее словам, диалог нужно вести с позиции эмпатии, уважения и саморефлексии — такое общение является одной из основ построения здоровых и длительных отношений.
— Есть такие пары, которые считают, что разговаривать во время ссоры не стоит, потому что это приведет к еще большему конфликту, — отметила специалист.
По ее словам, разговоры действительно не всегда бывают эффективны, но это происходит из-за того, что в них партнеры сосредотачиваются на критике друг друга. Подобное поведение внутри пары приводит к тому, что каждый начинает обороняться, а ситуация в итоге только усугубляется, передает портал Cadena Ser.
Психолог Майя Голубева рекомендовала искать компромиссы, чтобы вернуть гармонию в пару. Кроме того, она напомнила, что любые отношения являются работой над собой, и подчеркнула, что в любом конфликте всегда виноваты два человека, а не один.