Россиянам раскрыли простой способ снизить риск развода

По ее словам, разговоры действительно не всегда бывают эффективны, но это происходит из-за того, что в них партнеры сосредотачиваются на критике друг друга. Подобное поведение внутри пары приводит к тому, что каждый начинает обороняться, а ситуация в итоге только усугубляется, передает портал Cadena Ser.