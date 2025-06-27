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В Киргизии после запрета порно массово скупают секс-куклы и феромоны

Спрос на секс-куклы и интим-товары в Киргизии вырос вдвое после полного запрета порнографии в стране. Об этом сообщает Mash.

Парламент Киргизии принял соответствующий закон 25 июня, после чего доступ к порносайтам был заблокирован, а мужчины стали активнее покупать секс-игрушки и пользоваться услугами реальных женщин. Владельцы секс-шопов фиксируют рост продаж. Но при этом они были вынуждены были утилизировать DVD и кассеты с контентом 18+, которые теперь нельзя легально приобрести.

Параллельно в стране увеличилось количество скачиваний VPN-сервисов.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Великобритании намерены запретить порнографию с элементами удушения — её связывают с ростом насилия в отношении женщин. По их мнению, несмотря на очевидную опасность, индустрия развлечений сделала асфиксию обыденным явлением. Специалисты в области здравоохранения подчеркивают, что подобные сцены не только унижают жертву, но и представляют серьёзную угрозу для здоровья.