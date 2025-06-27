В Киргизии после запрета порно массово скупают секс-куклы и феромоны

Парламент Киргизии принял соответствующий закон 25 июня, после чего доступ к порносайтам был заблокирован, а мужчины стали активнее покупать секс-игрушки и пользоваться услугами реальных женщин. Владельцы секс-шопов фиксируют рост продаж. Но при этом они были вынуждены были утилизировать DVD и кассеты с контентом 18+, которые теперь нельзя легально приобрести.