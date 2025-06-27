На Украине решили не наказывать Верку Сердючку за русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень заявил, что певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не будет наказан за исполнение песен на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.
Кремень подчеркнул, что власти не стали вводить санкции против артиста, поскольку его действия не противоречат закону. Речь идет о законе 2019 года «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Омбудсмен уточнил, что положения закона не касаются языка исполнения песен. При этом он добавил, что проверки ведомства продолжатся: вопросы возникли к организаторам выступления, использовавшим русский язык.
Ранее сообщалось, что Верка Сердючка столкнулась с недовольством украинских властей. За первое нарушение артисту грозит штраф до 8500 гривен (примерно 16 тысяч рублей). Каждый повторный случай может обойтись в 11 900 грн (около 22 448 рублей).